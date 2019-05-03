НБУ: ситуація на валютному ринку у квітні була сприятливою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ситуація на валютному ринку у квітні поточного року залишалася сприятливою, гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара США та 3,1% м/м до євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на квітневий макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України.
"На валютному ринку в квітні зберігалася сприятлива ситуація", - вказали у НБУ.
Пропозиція іноземної валюти від клієнтів банків, як зазначили у Нацбанку, переважала попит на неї, зокрема завдяки рекордному припливу іноземних портфельних інвестицій у гривневі ОВДП.
"У результаті на валютному ринку впродовж більшої частини місяця превалював ревальваційний тренд – гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара США та 3,1% м/м до євро," - додали у НБУ.
При цьому, як повідомляється, Нацбанк здійснював інтервенції на валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів та згладжування надмірних коливань на ринку.
"За підсумками місяця додатне сальдо операцій НБУ на валютному ринку становило майже 300 млн дол.", - вказали у НБУ.
Нагадаємо, НБУ планує купувати більше валюти на міжбанку для резервів.