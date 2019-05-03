НБУ: ситуація на валютному ринку у квітні була сприятливою

КИЇВ. 3 травня. УНН. Ситуація на валютному ринку у квітні поточного року залишалася сприятливою, гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара США та 3,1% м/м до євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на квітневий макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України.