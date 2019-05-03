НБУ: ситуация на валютном рынке в апреле была благоприятной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Ситуация на валютном рынке в апреле текущего года оставалась благоприятной, гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару США и 3,1% м/м к евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на апрельский макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины.
"На валютном рынке в апреле сохранялась благоприятная ситуация", - указали в НБУ.
Предложение иностранной валюты от клиентов банков, как отметили в Нацбанке, преобладало над спросом на нее, в частности благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ.
"В результате на валютном рынке в течение большей части месяца превалировал ревальвационный тренд - гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару США и 3,1% м/м к евро", - добавили в НБУ.
При этом, как сообщается, Нацбанк осуществлял интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.
"По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долл.", - указали в НБУ.
Напомним, НБУ планирует покупать больше валюты на межбанке для резервов.