Держборг України зріс на 540 мільйонів доларів

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Державний та гарантований державою борг України на початок квітня сягнув 78,78 млрд дол., що на 0,54 млрд дол., або 0,69% більше, ніж на початок березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.