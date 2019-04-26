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Держборг України зріс на 540 мільйонів доларів

Держборг України зріс на 540 мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Державний та гарантований державою борг України на початок квітня сягнув 78,78 млрд дол., що на 0,54 млрд дол., або 0,69% більше, ніж на початок березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.

"Станом на 31 березня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 146,64 млрд грн або 78,78 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.

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Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 1 372,16 млрд грн (63,92% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,36 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 774,49 млрд грн (36,08%) або 28,42 млрд дол. США.

"Протягом березня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,65 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,54 млрд дол. США", - вказали у Мінфіні.

Нагадаємо, у лютому держборг України скоротився до 78,24 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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