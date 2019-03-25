У лютому держборг України скоротився до 78,24 млрд доларів

Як зазначено на сайті відомства, в гривневому еквіваленті обсяг держборгу скоротився до 2,112 трлн грн.

"Станом на 28 лютого 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 111,90 млрд грн або 78,24 млрд. дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 351,57 млрд грн (64,00% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,07 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 760,33 млрд грн (36,00%) або 28,17 млрд дол.", - інформує Мінфін.

Крім того, у відомстві навели основні показники станом на 28 лютого:

Державний борг України становив 1 819,80 млрд грн (86, 17% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 67,42 млрд.дол.

Державний зовнішній борг становив 1 069,80 млрд грн (50,66% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 39,63 млрд дол.

Державний внутрішній борг становив 750,00 млрд грн (35,51% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 27,79 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 292,10 млрд грн (13,83%) або 10,82 млрд дол., в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 281,77 млрд грн (13,34% ) або 10,44 млрд дол.; гарантований державою внутрішній борг – 10,33 млрд грн (0,48%) або 0,38 млрд дол.

"Протягом лютого 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 60,0 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,01 млрд дол.", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг, за оперативною оцінкою, скоротився з 71,8% ВВП у 2017 році до близько 62,7% ВВП у 2018 році і станом на кінець грудня минулого року становив 78,3 млрд дол.

Раніше НБУ запевнив у достатності резервів для виплати держборгів до 2020 року.