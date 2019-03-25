В феврале госдолг Украины сократился до 78,24 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Государственный и гарантированный государством долг, по состоянию на 28 февраля, сократился до 78,24 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
Как указано на сайте ведомства, в гривневом эквиваленте объем госдолга сократился до 2,112 трлн грн.
"По состоянию на 28 февраля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 111,90 млрд грн или 78,24 млрд долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 351,57 млрд грн (64, 00% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,07 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 760,33 млрд грн (36,00%) или 28,17 млрд долл.", - информирует Минфин.
Кроме того, в ведомстве привели основные показатели по состоянию на 28 февраля:
Государственный долг Украины составлял 1 819,80 млрд грн (86, 17% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 67,42 млрд долл.
Государственный внешний долг составлял 1 069,80 млрд грн (50,66% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 39,63 млрд долл.
Государственный внутренний долг составлял 750,00 млрд грн (35,51% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 27,79 млрд долл.
Гарантированный государством долг Украины составлял 292,10 млрд грн (13,83%) или 10,82 слрд долл., в том числе: гарантированный государством внешний долг - 281,77 млрд грн (13,34%) или 10,44 млрд долл .; гарантированный государством внутренний долг - 10,33 млрд грн (0,48%) или 0,38 млрд долл.
"В течение февраля 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 60,0 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,01 млрд долл.", - добавили в Минфине.
Напомним, государственный и гарантированный государством долг, по оперативной оценке, сократился с 71,8% ВВП в 2017 году до около 62,7% ВВП в 2018 году и по состоянию на конец декабря прошлого года составил 78,3 млрд долл.
Ранее НБУ заверил в достаточности резервов для выплаты госдолгов к 2020 году.