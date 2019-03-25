В феврале госдолг Украины сократился до 78,24 млрд долларов

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 3398 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 7702 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 9356 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 42759 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93264 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139224 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129600 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71327 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76207 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188880 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4.8м/с
54%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 7780 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12217 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16159 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14830 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19179 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 3398 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 7702 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139224 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129600 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96468 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12651 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14905 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17310 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20193 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21786 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В феврале госдолг Украины сократился до 78,24 млрд долларов

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Государственный и гарантированный государством долг, по состоянию на 28 февраля, сократился до 78,24 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

В феврале госдолг Украины сократился до 78,24 млрд долларов

Как указано на сайте ведомства, в гривневом эквиваленте объем госдолга сократился до 2,112 трлн грн.

"По состоянию на 28 февраля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 111,90 млрд грн или 78,24 млрд долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 351,57 млрд грн (64, 00% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 50,07 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 760,33 млрд грн (36,00%) или 28,17 млрд долл.", - информирует Минфин.

Кроме того, в ведомстве привели основные показатели по состоянию на 28 февраля:

Государственный долг Украины составлял 1 819,80 млрд грн (86, 17% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 67,42 млрд долл.

Государственный внешний долг составлял 1 069,80 млрд грн (50,66% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 39,63 млрд долл.

Государственный внутренний долг составлял 750,00 млрд грн (35,51% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 27,79 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 292,10 млрд грн (13,83%) или 10,82 слрд долл., в том числе: гарантированный государством внешний долг - 281,77 млрд грн (13,34%) или 10,44 млрд долл .; гарантированный государством внутренний долг - 10,33 млрд грн (0,48%) или 0,38 млрд долл.

"В течение февраля 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 60,0 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,01 млрд долл.", - добавили в Минфине.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг, по оперативной оценке, сократился с 71,8% ВВП в 2017 году до около 62,7% ВВП в 2018 году и по состоянию на конец декабря прошлого года составил 78,3 млрд долл.

Ранее НБУ заверил в достаточности резервов для выплаты госдолгов к 2020 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99