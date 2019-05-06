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Держборг опустився нижче 60% від ВВП уперше з 2014 року

Держборг опустився нижче 60% від ВВП уперше з 2014 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Державний і гарантований державою борг України станом у відношенні до ВВП на кінець березня 2019 року опустився нижче 60% уперше з 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані квітневого інфляційного звіту Національного банку України.

"Завдяки збереженню додатного первинного сальдо бюджету та міцнішій гривні державний і гарантований державою борг станом у відношенні до ВВП на кінець березня 2019 року опустився нижче 60%, уперше з 2014 року", - йдеться у звіті.

У Нацбанку відзначили, що на початку року уряд активно залучав боргові ресурси. "Це, по-перше, пов'язано зі щільним графіком погашення боргу, а по-друге, з потребою у фінансуванні дефіциту з огляду на незначні надходження від приватизації", - вказали у НБУ.

Кошти залучалися як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, зазначили у регуляторі.

"Попри такі залучення державний та гарантований державою борг у цілому зменшився на 1,0% з початку року – до 2 147 млрд грн станом на кінець березня 2019 року", - додали у Нацбанку.

У регуляторі пояснили, що це зумовлено виплатами за гарантованим боргом, зокрема перед МВФ. Додатковим чинником у НБУ назвали незначне зміцнення гривні.

"У підсумку тривало зниження співвідношення боргу і ВВП (за оцінками НБУ – до 59%)", - підсумували у Нацбанку.

Нагадаємо, держборг України на початок квітня сягнув 78,78 млрд дол., що на 0,69% більше, ніж на початок березня.

Як повідомляв УНН, в уряді збираються за три роки опустити держборг до 41,4% від ВВП.

Українські Національні Новини

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