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Государственного исполнителя задержан на взятке в 2 тыс. долл. на Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 5 января. УНН. При получении взятки в 2000 долларов США разоблачен государственный исполнитель Иршавской ГИС, который организовал схему вымогательства и получения неправомерных выгод. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Государственного исполнителя задержан на взятке в 2 тыс. долл. на Закарпатье

"Правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды должностными лицами Иршавского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области. В частности, разоблачен государственный исполнитель, который, злоупотребляя служебным положением, организовал схему вымогательства и получения неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса об ограничении выезда за границу и снятия штрафов наложенных судом. Указанного чиновника задержали при получении от жителя района неправомерной в годы в размере 2000 долларов США (в эквиваленте 56 000 гривен - ред.). Денежные средства и вещественные доказательства изъяты", - рассказала УНН В.Попович.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством). Продолжаются обыски в рабочих кабинетах Иршавского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.

Устанавливаются другие должностные лица, причастные к распределению средств, полученных в качестве взяток.

Напомним, в Запорожской области за вымогательство 30 тыс. грн взятки задержали глав РГА и райсовета.

                                        

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