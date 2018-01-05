На Запоріжжі голови РДА та райради вимагали 30 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Запорізькій області за вимагання 30 тис. грн хабара затримано голів РДА та райради. Про повідомляє відділ комунікації ГУ НП в області, передає УНН.
"Оперативники Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції викрили злочинну групу місцевих високопосадовців, які організували схему з вимагання неправомірної вигоди. У межах провадження правоохоронці встановили, що голова райдержадміністрації та голова райради одного з районів області вимагали та отримали 30 тисяч гривень хабара за сприяння у виділенні земельних ділянок для ведення сільськогосподарської діяльності. Та в подальшому обіцяли укласти угоди на користування землею терміном на 15 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хабарників було затримано під час отримання обумовленої суми хабара.
Посадовцям загрожує покарання, яке передбачено ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, посадовця ДФС Харківщини затримали на хабарі у 250 тис. грн.