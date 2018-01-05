На Запорожье главы РГА и райсовета вымогали 30 тыс. грн

"Оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции разоблачили преступную группу местных чиновников, которые организовали схему по вымогательству неправомерной выгоды. В рамках производства правоохранители установили, что глава райгосадминистрации и глава райсовета одного из районов области требовали и получили 30 тысяч гривен взятки за содействие в выделении земельных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности. Но в дальнейшем обещали заключить соглашения на пользование землей сроком на 15 лет", - говорится в сообщении.

Указано, что взяточников задержали при получении оговоренной суммы взятки.

Должностным лицам грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, чиновника ГФС Харьковской области поймали на взятке в 250 тыс. грн.