Посадовця ДФС Харківщини затримали на хабарі у 250 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі головного державного ревізора-інспектора управління ДФС у Харківській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби задокументували отримання фіскалом неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч гривень від представника підприємства, на якому проводилась планова перевірка.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабара.
Як повідомляв УНН, заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК погорів на хабарі в тисячу доларів США.