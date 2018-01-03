Чиновника ГФС в Харьковской области поймали на взятке в 250 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного ревизора-инспектора управления ГФС в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение фискалом неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен от представителя предприятия, на котором проводилась плановая проверка.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки.
Как сообщал УНН, заместитель военного комиссара Белгород-Днестровского ОМВК погорел на взятке в тысячу долларов США.