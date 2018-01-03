Заступника військового комісара на Одещині затримали на хабарі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК погорів на хабарі в 1000 доларів США. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
“Установлено, що за непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів. Правопорушника затримано безпосередньо під час передачі хабаря та затримано в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу.
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