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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Дніпропетровщині поліцейського затримали під час отримання хабара в 1000 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Дніпропетровській області прокуратура затримала капітана поліції під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США. Про це прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила в соцмережі Facebook, передає УНН

На Дніпропетровщині поліцейського затримали під час отримання хабара в 1000 доларів

"Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання старшим слідчим СУ ГУ НП в області капітаном поліції "Б." у громадянина "Ю.", якого звинувачують у скоєнні ДТП, за закриття кримінального провадження відносно останнього. Встановлено, що 07.11.2017 "Б." висунув "Ю." вимогу про передачу йому 1300 доларів США за повернення його авто з штрафмайданчику та закриття кримінальної справи. 03.01.2018 під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США старшого слідчого СУ ГУ НП в області капітана поліції "Б." затримано в порядку статті 208 КПК України", - написала Л.Сарган.

Вона додала, що тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали директора науково-дослідної установи за отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. доларів США.

Українські Національні Новини

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