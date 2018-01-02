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Директор науково-дослідної установи попався на хабарі у півмільйона доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. НАБУ та САП затримали директора науково-дослідної установи за отримання неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро.

Директор науково-дослідної установи попався на хабарі у півмільйона доларів

“30 грудня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили та затримали одразу після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. дол. США директора однієї з науково-дослідних установ та його спільника.

За даними слідства, директор установи у змові з іншою особою вимагали неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. доларів США для буцімто передачі керівництву Національної академії аграрних наук України”, — повідомили у НАБУ.
За інформацію слідства, сума передбачалася за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між вказаною науково-дослідною установою та суб’єктом господарювання.

31 грудня 2017 року затриманим повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України.

1 січня 2018 року слідчим суддею підозрюваному директору науково-дослідної установи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із альтернативою застави у 3 млн гривень, а його співучаснику — тримання під вартою з альтернативою застави у 1 млн гривень.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективи НАБУ внесли наприкінці грудня 2017 року, а злочин викрито та задокументовано за результатами контролю за вчиненням злочину, проведеного за рішенням прокурора САП та інших слідчих дій.

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