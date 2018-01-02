Хабар за повернення конфіскату: на Львівщині затримано посадовця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Львівський області затримано директора ТОВ, яка вимангала 45 тис.грн. за повернення вилученого товара. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
"На Львівщині поліція затримала керівника товариства за вимагання 45 тис. грн хабара. За таку "грошову винагороду" директор товариства пообіцяла повернути конфіскований товар. Зловмисницю затримано та обрано запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення 128 тисяч гривень застави", - йдеться в повідомленні.
Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції встановили, що товар, вилучений працівниками Львівської митниці під час незаконного переміщення через державний кордон України, направлявся на зберігання та подальшу утилізацію до товариства з обмеженою відповідальністю. Там директор товариства вже самостійно приймала рішення щодо подальшої долі товару. Так, за повернення конфіскованого товару зловмисниця вимагала 45 тис.грн неправомірної вигоди.
Як зазначається, частина зазначених коштів призначалась посадовим особам Львівської митниці ДФС за внесення неправдивих відомостей у документи фінансово-господарської звітності про фактичне знищення конфіскованого товару.
"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до розподілу коштів, отриманих злочинним шляхом", - наголосили у поліції.
Як повідомляв УНН, директор науково-дослідної установи попався на хабарі у півмільйона доларів.