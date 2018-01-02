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Взятка за возвращение конфиската: во Львовской области задержан сотрудник

Киев • УНН

 • 10491 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Львовской области задержан директор ООО, которая вимангала 45 тыс. за возвращение изъятого товара. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

Взятка за возвращение конфиската: во Львовской области задержан сотрудник

"В Львовской области полиция задержала руководителя общества за вымогательство 45 тыс. грн взятки. За такое  "денежное вознаграждение" директор общества пообещала вернуть конфискованный товар. Злоумышленница задержана и избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения 128 тыс. гривен залога", - говорится в сообщении .

Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции установили, что товар, изъятый ​​работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию в общества с ограниченной ответственностью. Там директор общества уже самостоятельно принимала решения о дальнейшей судьбе товара. Так, за возвращение конфискованного товара злоумышленница требовала 45 тыс. неправомерной выгоды.

Как отмечается, часть указанных средств предназначалась должностным лицам Львовской таможни ГФС за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности о фактическом уничтожении конфискованного товара.

"Военной прокуратурой Львовского гарнизона было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем", - отметили в полиции.

Как сообщал УНН, директор научно-исследовательского учреждения попался на взятке в полмиллиона долларов.

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