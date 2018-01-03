Заместителя военного комиссара в Одесской области задержали на взятке

"Установлено, что за непризов на военную службу майор ВСУ получил от призывника неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов. Правонарушитель задержан непосредственно во время передачи взятки и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепропетровской области полицейского задержали при получении взятки в 1000 долларов

Сейчас задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взятка за возвращение конфиската: на Львовщине задержан чиновник