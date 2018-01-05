Державного виконавця затримано на хабарі у 2 тис. дол. на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 січня. УНН. При одержанні хабаря у 2 тисячі доларів США викрито державного виконавця Іршавської ДВС, який організував схему вимагання та одержання неправомірних вигод. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
"Правоохоронцями викрито схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Іршавського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. Зокрема, викрито державного виконавця, який зловживаючи службовим становищем, організував схему вимагання та одержання неправомірних вигод за сприяння у вирішенні питання щодо обмеження виїзду за кордон та зняття штрафів накладених судом. Зазначеного посадовця затримали під час одержання від мешканця району неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів США (в еквіваленті 56 тисяч гривень - ред.). Грошові кошти та речові докази вилучено", – розповіла УНН В.Попович.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням). Тривають обшуки у робочих кабінетах Іршавського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області.
Встановлюються інші посадові особи причетні до розподілу коштів, отриманих у якості хабарів.
Нагадаємо, у Запорізькій області за вимагання 30 тис. грн хабара затримано голів РДА та райради.