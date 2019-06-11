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Государству возвращено земли на 188 млн грн

Киев • УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Государству возвращено земли водного фонда, стоимость которых составляет более 188 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Государству возвращено земли на 188 млн грн

Юридическое лицо, в 2002 году оформило государственный акт на право собственности земельным участком на основании купли-продажи в пгт. Козин Обуховского района. Площадь участка составляет более 4 га с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

"Однако установлено, что договор купли-продажи указанного земельного участка в 2002 году не заключался и нотариально не удостоверялся, поэтому государственный акт на право собственности на землю получено без достаточных оснований", - говорится в сообщении.
Прокуратурой установлено, что данная земля полностью накладывается на земли водного фонда, поскольку является составной частью Каневского водохранилища.

По факту незаконного выбытия земли из государственной собственности, прокуратура предъявила иск в хозяйственный суд Киевской области, о ее истребованию.

"Суд согласился с позицией прокуратуры и признал противоправность выбытия земель водного фонда из собственности государства и постановил вернуть землю законному владельцу", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, сельского голову заподозрили в раздаче земли Киевской области.

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