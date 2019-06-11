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Державі повернуто землі на 188 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Державі повернуто землі водного фонду, вартість яких становить понад 188 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Державі повернуто землі на 188 млн грн

Юридична особа, у 2002 році оформила державний акт на право власності земельною ділянкою на підставі купівлі-продажу в смт. Козин Обухівського району. Площа ділянки становить понад 4 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

"Проте встановлено, що договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки у 2002 році не укладався та нотаріально не посвідчувався, тому державний акт на право власності на землю отримано без достатніх підстав", - йдеться в повідомленні.
Прокуратурою з'ясовано, що дана земля повністю накладається на землі водного фонду, оскільки являється складовою частиною Канівського водосховища.

За фактом незаконного вибуття землі з державної власності, прокуратура пред'явила позов до господарського суду Київської області, про її витребування.

"Суд погодився з позицією прокуратури та визнав протиправність вибуття земель водного фонду з власності держави та постановив повернути землю законному власнику", - резюмували у прес-службі.

Нагадаємо, сільського голову запідозрили у роздачі землі на Київщині. 

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