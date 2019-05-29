Сільського голову запідозрили у роздачі землі на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Прокурором Київської області повідомлено про підозру голові однієї із сільських рад Обухівського району за незаконну роздачу земельних ділянок на загальну суму 4,4 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
"Вказаний сільський голова в серпні та вересні 2017 року скликав дві сесії сільської ради, на яких була присутня недостатня кількість депутатів від загального складу, щоб оголосити сесію повноважною... Незважаючи на вказану обставину, підозрюваний голова сільради незаконно відкривав сесії та виносив на розгляд меншості депутатів питання щодо затвердження проектів землеустрою щодо відведення у приватну власність громадянам земельних ділянок на території села", - вказали у прокуратурі.
У зв’язку з чим із комунальної власності села, як зазначається, вибуло земельних ділянок на загальну площу понад 4 га вартістю 4,4 млн грн, які по теперішній час протиправно перебувають у приватній власності.
"Прокурором області сільському голові повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем,.. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, екс-посадовців Обухівської РДА засуджено за передачу земель водного фонду в приватну власність.