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Сельского голову заподозрили в раздаче земли в Киевской области

Сельского голову заподозрили в раздаче земли в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 14454 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Прокурором Киевской области сообщено о подозрении голове одного из сельских советов Обуховского района за незаконную раздачу земельных участков на общую сумму 4,4 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Указанный сельский голова в августе и сентябре 2017 года созвал две сессии сельского совета, на которых присутствовало недостаточное количество депутатов от общего состава, чтобы объявить сессию полномочной... Несмотря на указанное обстоятельство, подозреваемый председатель сельсовета незаконно открывал сессии и выносил на рассмотрение меньшинства депутатов вопрос об утверждении проектов землеустройства по отводу в частную собственность гражданам земельных участков на территории села", - указали в прокуратуре.

В связи с чем из коммунальной собственности села, как отмечается, выбыло земельных участков на общую площадь более 4 га стоимостью 4,4 млн грн, которые по настоящее время противоправно находятся в частной собственности.

"Прокурором области сельскому голове сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением,.. по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, экс-чиновников Обуховской РГА осудили за передачу земель водного фонда в частную собственность.

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