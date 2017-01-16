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Екс-посадовців Обухівської РДА засуджено за передачу земель водного фонду в приватну власність

Екс-посадовців Обухівської РДА засуджено за передачу земель водного фонду в приватну власність

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Київщині колишніх посадовців Обухівської РДА за незаконну передачу у власність громадянам земель водного фонду засуджено до чотирьох років позбавлення волі.  Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Установлено, що у 2004 році, екс-голова Обухівської РДА надав товариству з обмеженою відповідальністю в оренду на 49 років два острови загальною площею понад 10 га за рахунок земель державної власності на території Української міської ради Обухівського району, які є землями водного фонду та рекреаційного призначення.

Згодом, у 2008 році, екс-голова, умисно, діючи всупереч інтересів служби, надав дозвіл про передачу у власність 19 громадянам, для ведення особистого селянського господарства, земельних ділянок загальною площею 37 га за рахунок двох островів в акваторії Канівського водосховища, що перебували у користуванні товариства і у встановленому законодавстві порядку у нього не вилучалося, та за рахунок водного дзеркала Канівського водосховища.

У подальшому, екс-голова Обухівської РДА надав усну незаконну вказівку своєму першому заступнику, який на той час виконував обов’язки голови, підписати розпорядження про затвердження проекту землеустрою та передачу вказаних земельних ділянок у власність, яку останній виконав. Відповідно до законодавства, передача у власність земель водного фонду та рекреаційного призначення заборонена.

Внаслідок зловживання владою, екс-головою Обухівської РДА та його першим заступником, охоронюваним законом інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, вартістю понад 119 млн гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, у жовтні 2008 року, екс-голова Обухівської РДА, у порушення вимог законодавства, передав у власність 14 громадянам земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва загальною площею 1,68 га, які перебували у постійному користуванні садового товариства. Надалі, у листопаді 2008 року, екс-голова РДА, видав проект землеустрою та передав у власність 12 громадянам для ведення індивідуального садівництва земельних ділянок загальною площею 1,44 га в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради Обухівського району.

Завдяки зібраним доказам у ході досудового розслідування та принциповій позиції прокуратури Київської області визнано винними та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 2 роки, екс-голову Обухівської РДА за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, а екс-першого заступника голови Обухівської РДА за ч. 2 ст. 364 КК України.

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