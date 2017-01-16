Экс-чиновников Обуховской РГА осуждено за передачу земель водного фонда в частную собственность

Установлено, что в 2004 году, экс-председатель Обуховской РГА предоставил обществу с ограниченной ответственностью в аренду на 49 лет два острова общей площадью более 10 га за счет земель государственной собственности на территории Украинского городского совета Обуховского района, которые являются землями водного фонда и рекреационного назначения .

Впоследствии, в 2008 году, экс-председатель, умышленно, действуя вопреки интересам службы, дал разрешение о передаче в собственность 19 гражданам, для ведения личного крестьянского хозяйства, земельных участков общей площадью 37 га за счет двух островов в акватории Каневского водохранилища, которые находились в пользовании общества и в установленном законодательстве порядке у него не изымались, и за счет водного зеркала Каневского водохранилища.

В дальнейшем, экс-председатель Обуховской РГА предоставил устное незаконное указание своему первому заместителю, который в то время исполнял обязанности председателя, подписать распоряжение об утверждении проекта землеустройства и передачу указанных земельных участков в собственность, которое последний выполнил. Согласно законодательству, передача в собственность земель водного фонда и рекреационного назначения запрещена.

Вследствие злоупотребления властью, экс-председателем Обуховской РГА и его первым заместителем, охраняемым законом интересам государства вызвано тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба, стоимостью более 119 млн гривен, что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, в октябре 2008 года, экс-председатель Обуховской РГА, в нарушение требований законодательства, передал в собственность 14 гражданам земельные участки для ведения индивидуального садоводства общей площадью 1,68 га, которые находились в постоянном пользовании садового общества. В дальнейшем, в ноябре 2008 года, экс-председатель РГА, выдал проект землеустройства и передал в собственность 12 гражданам для ведения индивидуального садоводства земельных участков общей площадью 1,44 га в административных пределах Подгорцевского сельского совета Обуховского района.

Благодаря собранным доказательствам в ходе досудебного расследования и принципиальной позиции прокуратуры Киевской области признаны виновными и приговорены к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 2 года, экс-глава Обуховской РГА по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины, а экс-первого заместителя главы Обуховской РГА по ч. 2 ст. 364 УК Украины.