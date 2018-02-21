Государство обеспечит финансовую поддержку ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о финансовой поддержке государством добровольного объединения территориальных общин сел, поселков, городов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
Документом законодательно регулируется методология расчета объемов субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.
“Это предполагает гарантирование государством минимального размера финансовой помощи ОТО, создание условий для обеспечения равномерного распределения субвенции между ОТО, созданных в разные годы, что позволит общинам эффективно планировать свое развитие”, — пояснил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Как уточнил он, согласно документу, государство будет осуществлять финансовую поддержку добровольного объединения территориальных общин путем предоставления ОТО субвенции в течение пяти лет, начиная с года, следующего после объединения.
“Эти новации будут способствовать повышению качества предоставления услуг, созданию ЦПАУ, восстановлению социальных объектов, школ, детсадов, инфраструктуры, внедрению энергоэффективных мероприятий и т.д.”, — добавил Зубко.
Напомним, практически все в Украине объединены территориальные общины начали процесс получения земель в собственность.