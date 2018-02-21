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Держава забезпечить фінансову підтримку ОТГ

Держава забезпечить фінансову підтримку ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо фінансової підтримки державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає УНН.

Документом законодавчо врегульовується методологія обрахунку обсягів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

“Це передбачає гарантування державою мінімального розміру фінансової допомоги ОТГ, створення умов для забезпечення рівномірного розподілу субвенції між ОТГ, які створені в різні роки, що дасть можливість громадам ефективно планувати свій розвиток”, — пояснив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Як уточнив він, відповідно до документу, держава здійснюватиме фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад шляхом надання ОТГ субвенції протягом п’яти років, починаючи з року наступного після об’єднання.

“Ці новації сприятимуть підвищенню якості надання послуг, створенню ЦНАПів, відбудові соціальних об’єктів, шкіл, дитсадочків, інфраструктури, впровадженню енергоефективних заходів тощо”, — додав Зубко.

Нагадаємо, практично всі створені в Україні об’єднані територіальні громади розпочали процес отримання земель у власність.

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