Государство выделило 10 млн грн на национально-патриотическое воспитание молодежи

“Не впервые в нашем государстве национальное патриотическое воспитание наконец стало одним из приоритетов государственной политики. Впервые за четверть века в Государственном бюджете Украины было предусмотрено 10 млн грн на выполнение мероприятий по национально-патриотического воспитания. Кроме того, уже два года подряд осуществляются расходы на проведение мероприятий молодежной организации „Пласт“ — Национальная скаутская организация Украины”, - подчеркнул он.

По словам Главы государства, новый пластовой учебный центр, построенный в Буче Киевской области, является первым, который государство построило для пластовой молодежи.

“Я верю, что это не последний центр. Это станет примером и для других регионов”, — отметил Президент.

Как сообщал УНН, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины.