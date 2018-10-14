Держава виділила 10 млн грн на національно-патріотичне виховання молоді

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Держава передбачила у бюджеті 10 млн грн на заходи з національно-патріотичного виховання молоді. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття пластового вишкільного центру у місті Буча Київської області, передає УНН.