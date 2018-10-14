Держава виділила 10 млн грн на національно-патріотичне виховання молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Держава передбачила у бюджеті 10 млн грн на заходи з національно-патріотичного виховання молоді. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття пластового вишкільного центру у місті Буча Київської області, передає УНН.
“Чи не вперше в нашій державі національне патріотичне виховання нарешті стало одним з пріоритетів державної політики. Вперше за чверть століття у Державному бюджеті України було передбачено 10 млн грн на виконання заходів з національно-патріотичного виховання. Крім того, вже два роки поспіль здійснюються видатки на проведення заходів молодіжної організації „Пласт“ — Національна скаутська організація України”, — наголосив він.
За словами Глави держави, новий пластовий вишкільний центр, зведений у Бучі на Київщині, є першим, який держава збудувала для пластової молоді.
“Я вірю, що це не останній центр. Це стане прикладом і для інших регіонів”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, 14 жовтня українці відзначають День захисника України.