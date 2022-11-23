"Государство-террорист продолжает воевать против гражданских": Зеленский показал последствия атак рф на Вольнянск и Купянск

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«Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди. Оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы. Враг снова решил попытаться террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принес в нашу страну», – сообщил Зеленский.

Напомним

В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области в результате ракетного удара по территории местной больницы погиб новорожденный ребенок.

В результате утреннего обстрела Купянска в Харьковской области погибли женщина и мужчина, еще один человек госпитализирован.