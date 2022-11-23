Ранковий обстріл Куп'янська: голова ОВА повідомив деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Загинули внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська у Харківській області жінка та чоловік, ще одну людину госпіталізовано, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 23 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Чергові акти тероризму росіян. Близько 7:40 відбувся обстріл у місті Купянськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці", - повідомив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА, протягом доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини:
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- У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
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- Після 15 години у місті Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.
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Залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за добу 299 мін, вказав посадовець.
"Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли звільнений Куп'янськ у Харківській області, загинуло двоє перехожих, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.