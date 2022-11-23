Ранковий обстріл Куп'янська: голова ОВА повідомив деталі

Цитата

"Чергові акти тероризму росіян. Близько 7:40 відбувся обстріл у місті Купянськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці", - повідомив Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА, протягом доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини:



У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.



Після 15 години у місті Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.



Залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за добу 299 мін, вказав посадовець.

"Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли звільнений Куп'янськ у Харківській області, загинуло двоє перехожих, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.