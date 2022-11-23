Утренний обстрел Купянска: глава ОВА сообщил детали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Погибли в результате утренних обстрелов Купянска в Харьковской области женщина и мужчина, еще один человек госпитализирован, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 23 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Очередные акты терроризма россиян. Около 7:40 произошел обстрел в городе Купянск. Поврежден 9-этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека - женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек - госпитализирован, 1 - предоставили помощь на месте", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА, в течение суток оккупанты также обстреливали прифронтовые районы Харьковской области:
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- В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших.
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- После 15 часов в городе Волчанск обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых.
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Остается высокой минная опасность. Саперы обезвредили за сутки 299 мин, указал чиновник.
"Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили", - сообщил глава ОВА.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли освобожденный Купянск в Харьковской области, погибли двое прохожих, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.