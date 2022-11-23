Утренний обстрел Купянска: глава ОВА сообщил детали

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"Очередные акты терроризма россиян. Около 7:40 произошел обстрел в городе Купянск. Поврежден 9-этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека - женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек - госпитализирован, 1 - предоставили помощь на месте", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, в течение суток оккупанты также обстреливали прифронтовые районы Харьковской области:



В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Без пострадавших.



После 15 часов в городе Волчанск обстрелами уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых.



Остается высокой минная опасность. Саперы обезвредили за сутки 299 мин, указал чиновник.

"Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли освобожденный Купянск в Харьковской области, погибли двое прохожих, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.