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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 13806 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 54026 перегляди

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"Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних": Зеленський показав наслідки атак рф на Вільнянськ та Куп'янськ

"Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних": Зеленський показав наслідки атак рф на Вільнянськ та Куп'янськ

Київ • УНН

 • 458398 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував фото наслідків ворожих атак на Вільнянськ та Куп'янськ. Він зазначив, що ворог, зазнаючи поразок на фронті, продовжує воювати проти цивільного населення, передає УНН.

Цитата

«Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів. Унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди. Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби. Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок ракетного удару по території місцевої лікарні загинуло новонароджене дитя.

Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська у Харківській області загинули жінка та чоловік, ще одну людину госпіталізовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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