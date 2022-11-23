"Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних": Зеленський показав наслідки атак рф на Вільнянськ та Куп'янськ

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«Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів. Унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди. Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби. Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок ракетного удару по території місцевої лікарні загинуло новонароджене дитя.

Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська у Харківській області загинули жінка та чоловік, ще одну людину госпіталізовано.