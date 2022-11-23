Нічний обстріл Запорізької області: із-під завалів дістали лікаря та породіллю

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У ніч на 23 листопада у м. Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

У результаті атаки немовля загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. Чоловік у важкому стані. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає.

Як зазначив Кирило Тимошенко, окупанти вдарили ракетами С-300.

Від ДСНС залучено 67 осіб та 14 од. техніки. Роботи тривають.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області. Росіяни поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги, загинув соціальний працівник, є поранені.