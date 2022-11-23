Ночной обстрел Запорожской области: из-под завалов достали врача и роженицу

Детали

В ночь на 23 ноября в г. Вольнянск Запорожской области, в результате ракетного удара на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В настоящее время в отделении находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.

В результате атаки младенец погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания. Человек в тяжелом состоянии. По предварительной информации, под завалами больше никого нет.

Как отметил Кирилл Тимошенко, оккупанты ударили ракетами С-300.

От ГСЧС привлечены 67 человек и 14 ед. техники. Работы продолжаются.

Напомним

Русские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области. Россияне попали в пункт выдачи гуманитарной помощи, погиб социальный работник, ранены.