Государство не выполнило полноценно свою роль по "антиковидным" мерам на выборах - "Опора"

"Мы отмечаем то, что государство не выполнило полноценно свою роль по проведению "антиковидных" мероприятий, организации дня голосования в условиях карантина. Подавляющее большинство, по сути, ответственность была возложена на местное самоуправление, по обеспечению этих расходов, хотя из государственного бюджета выделялись средства из резервного фонда на "антиковидные" меры в целом. Но в системе, когда нет достаточно четких инструкций и целевого назначения конкретной части этих средств на необходимость обеспечения помещений для голосования, членов избирательных комиссий", - сказала Ольга Айвазовская.

Она отметила, что в определенных регионах Украины были выделены достаточно большие суммы, в Николаеве и Запорожье выделили 2 млн грн в областных центрах на эти цели. Тогда как в Киеве выделили чуть больше 1 млн грн.

Напомним, наблюдатели сообщили о перспективах второго тура мэрских выборов в крупнейших общинах.

25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.