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Государство не выполнило полноценно свою роль по "антиковидным" мерам на выборах - "Опора"

Государство не выполнило полноценно свою роль по "антиковидным" мерам на выборах - "Опора"

Киев  •  УНН

 • 12790 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Гражданская сеть "Опора" отметила, что государство не выполнило полноценно свою роль по проведению протикоронавирусних мероприятий при организации проведения дня голосования на местных выборах. Об этом во время брифинга сказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"Мы отмечаем то, что государство не выполнило полноценно свою роль по проведению "антиковидных" мероприятий, организации дня голосования в условиях карантина. Подавляющее большинство, по сути, ответственность была возложена на местное самоуправление, по обеспечению этих расходов, хотя из государственного бюджета выделялись средства из резервного фонда на "антиковидные" меры в целом. Но в системе, когда нет достаточно четких инструкций и целевого назначения конкретной части этих средств на необходимость обеспечения помещений для голосования, членов избирательных комиссий", - сказала Ольга Айвазовская.

Она отметила, что в определенных регионах Украины были выделены достаточно большие суммы, в Николаеве и Запорожье выделили 2 млн грн в областных центрах на эти цели. Тогда как в Киеве выделили чуть больше 1 млн грн.

Напомним, наблюдатели сообщили о перспективах второго тура мэрских выборов в крупнейших общинах.

25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

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