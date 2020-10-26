Спостерігачі повідомили про перспективи другого туру мерських виборів у найбільших громадах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Громадянська мережа "ОПОРА" відмітила, що є великі перспективи організації повторного голосування у більшості територіальних громад від 75 тис. виборців щодо посади міського голови. Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.
"Підрахунок голосів на виборчих дільницях триває у всіх регіонах України. І попереду дуже складний тиждень, встановлення результатів. Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування у більшості територіальних громад від 75 тис. виборців щодо посади міського голови. Відповідно, наші підсумки є проміжними та відтворюють стан справ станом на цей період часу", - сказала Айвазовська.
Нагадаємо, в "ОПОРІ" вважають, що місцеві вибори були конкурентними і відбулись відповідно до законодавства.
Також нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.