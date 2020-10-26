Спостерігачі повідомили про перспективи другого туру мерських виборів у найбільших громадах

"Підрахунок голосів на виборчих дільницях триває у всіх регіонах України. І попереду дуже складний тиждень, встановлення результатів. Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування у більшості територіальних громад від 75 тис. виборців щодо посади міського голови. Відповідно, наші підсумки є проміжними та відтворюють стан справ станом на цей період часу", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, в "ОПОРІ" вважають, що місцеві вибори були конкурентними і відбулись відповідно до законодавства.

Також нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.