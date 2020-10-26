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В “Опорі” вважають, що місцеві вибори були конкурентними і відбулись відповідно до законодавства

В “Опорі” вважають, що місцеві вибори були конкурентними і відбулись відповідно до законодавства

Київ • УНН

 • 11778 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Громадянська мережа “Опора” відзначає, що чергові місцеві вибори 25 жовтня були вкрай конкурентними і відбулися переважно у відповідності до законодавства України. Про це під час брифінгу сказала голова правління Громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

“Загалом громадянська мережа “Опора” відзначає, що ці вибори були вкрай конкурентними і відбулися переважно у відповідності до законодавства України”, - сказала Ольга Айвазовська.

Вона зазначила, що виборчий процес відбувався у всіх регіонах України, і кожна кампанія є унікальною.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.

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