В "Опоре" считают, что местные выборы были конкурентными и состоялись в соответствии с законодательством
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Гражданская сеть "Опора" отмечает, что очередные местные выборы 25 октября были крайне конкурентными и произошли преимущественно в соответствии с законодательством Украины. Об этом во время брифинга сказала глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.
"В целом гражданская сеть "Опора" отмечает, что эти выборы были очень конкурентными и произошли преимущественно в соответствии с законодательством Украины", - сказала Ольга Айвазовская.
Она отметила, что избирательный процесс происходил во всех регионах Украины, и каждая кампания является уникальной.
Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.
Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.