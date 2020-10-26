Наблюдатели сообщили о перспективах второго тура мэрских выборов в крупнейших общинах

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 60217 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 85568 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119769 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103467 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122747 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100056 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101075 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103614 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Гражданская сеть "ОПОРА" отметила, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тыс. избирателей касательно должности городского главы. Об этом во время брифинга сказала глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"Подсчет голосов на избирательных участках продолжается во всех регионах Украины. И впереди очень сложная неделя, установление результатов. Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тыс. избирателей по должности городского главы. Соответственно, наши итоги является промежуточными и воспроизводят положение дел по состоянию на это время", - сказала Айвазовская.

Напомним, в "ОПОРЕ" считают, что местные выборы были конкурентными и состоялись в соответствии с законодательством.

Также напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

Украинские Национальные Новости

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