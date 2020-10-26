Наблюдатели сообщили о перспективах второго тура мэрских выборов в крупнейших общинах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Гражданская сеть "ОПОРА" отметила, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тыс. избирателей касательно должности городского главы. Об этом во время брифинга сказала глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.
"Подсчет голосов на избирательных участках продолжается во всех регионах Украины. И впереди очень сложная неделя, установление результатов. Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных общин от 75 тыс. избирателей по должности городского главы. Соответственно, наши итоги является промежуточными и воспроизводят положение дел по состоянию на это время", - сказала Айвазовская.
Напомним, в "ОПОРЕ" считают, что местные выборы были конкурентными и состоялись в соответствии с законодательством.
Также напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.