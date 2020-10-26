Держава не виконала повноцінно свою роль щодо "антиковідних" заходів на виборах - "Опора"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Громадянська мережа “Опора” відзначила, що держава не виконала повноцінно свою роль щодо проведення протикоронавірусних заходів під час організації проведення дня голосування на місцевих виборах. Про це під час брифінгу сказала голова правління громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.
“Ми відзначаємо те, що держава не виконала повноцінно свою роль щодо проведення “антиковідних” заходів, організації дня голосування в умовах карантину. Переважна більшість, по суті, відповідальність була покладена на місцеве самоврядування, щодо забезпечення цих видатків, хоча з державного бюджету виділялися кошти з резервного фонду на “антиковідні” заходи в цілому. Але в системі, коли немає достатньо чітких інструкцій і цільового призначення конкретної частини цих коштів на потребу забезпечення приміщень для голосування, членів виборчих комісій”, - сказала Ольга Айвазовська.
Вона зазначила, що в певних регіонах України були виділені досить масштабні суми, у Миколаєві та Запоріжжі виділило 2 млн грн в обласних центрах на ці потреби. Тоді як у Києві виділили трошки більше ніж 1 млн грн.
Нагадаємо, спостерігачі повідомили про перспективи другого туру мерських виборів у найбільших громадах.
25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.