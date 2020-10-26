Держава не виконала повноцінно свою роль щодо "антиковідних" заходів на виборах - "Опора"

“Ми відзначаємо те, що держава не виконала повноцінно свою роль щодо проведення “антиковідних” заходів, організації дня голосування в умовах карантину. Переважна більшість, по суті, відповідальність була покладена на місцеве самоврядування, щодо забезпечення цих видатків, хоча з державного бюджету виділялися кошти з резервного фонду на “антиковідні” заходи в цілому. Але в системі, коли немає достатньо чітких інструкцій і цільового призначення конкретної частини цих коштів на потребу забезпечення приміщень для голосування, членів виборчих комісій”, - сказала Ольга Айвазовська.

Вона зазначила, що в певних регіонах України були виділені досить масштабні суми, у Миколаєві та Запоріжжі виділило 2 млн грн в обласних центрах на ці потреби. Тоді як у Києві виділили трошки більше ніж 1 млн грн.

Нагадаємо, спостерігачі повідомили про перспективи другого туру мерських виборів у найбільших громадах.

25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.