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Государство не контролирует изготовление питьевой воды в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государственный контроль за качеством вопросов воды, фасуется в бутыли для продажи, сейчас в Украине отсутствует. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

Государство не контролирует изготовление питьевой воды в Украине

"Со стороны государства контроль за качеством этой воды не проводит никто - для этого нет правового поля, так как старое уничтожили, нового не сделали. Госпродпотребслужба не обеспечивает полноценного контроля качества этой воды", - отметил медик.

По его словам, предприятие, занимающееся фасовкой питьевой воды, согласно закону, обязано самостоятельно контролировать качество этой продукции. Соответственно, оно проводит анализ воды в собственной лаборатории, если это крупное предприятие, или заключает соответствующие соглашения с сертифицированными лабораториями и проверяет качество воды в них.

Ранее бывшая СЭС до ее ликвидации осуществляла выборочный контроль производства воды на предприятиях по расфасовке. Однако пока санэпиднадзор в стране фактически разрушен.

"Сейчас - золотое время для бизнеса, чтобы заниматься производством какой-либо продукции", - добавил он, уточнив, что в Украине нет такого количества скважин, чтобы обеспечить внутренние потребности, а также отправить на экспорт такое количество бутилированной воды, которая присутствует на полках магазинов.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологическим, химическими и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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