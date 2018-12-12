Держава не контролює виготовлення питної води в Україні

"З боку держави контроль за якістю цієї води не проводить ніхто – для цього немає правового поля, тому що старе знищили, нового не зробили. Держпродспоживслужба не забезпечує повноцінного контролю за якістю цієї води", - зазначив медик.



За його словами, підприємство, що займається фасуванням питної води, відповідно до закону, зобов’язано самостійно контролювати якість цієї продукції. Відповідно, воно проводить аналіз води у власній лабораторії, якщо це велике підприємство, або укладає відповідні угоди з сертифікованими лабораторіями і перевіряє якість води в них.



Раніше колишня СЕС до її ліквідації здійснювала вибірковий контроль виробництва води на підприємствах по фасуванню. Однак наразі санепіднагляд в країні фактично зруйнований.



"Зараз – золотий час для бізнесу, щоб займатися виробництвом будь-якої продукції", - додав він, уточнивши, що в Україні немає такої кількості скважин, щоб забезпечити внутрішні потреби, а також відправити на експорт таку кількість бутильованої води, яка присутня на полицях магазинів.



Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.



Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.