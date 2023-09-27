Государство будет получать 85% прибыли АЗС Glusco: "Укрнафта" и АРМА подписали договор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. ПАО «Укрнафта» и Агентство по розыску и менеджменту активов подписали договор об управлении сетью АЗК Glusco, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрнафты”.
Детали
Подписанный между «Укрнафта» и АРМА договор по управлению Glusco содержит следующие пункты:
- 85% чистой прибыли передается государству, 15% получает «Укрнафта» за управление.
- Гарантийный ежемесячный платеж - 5 млн грн. Это минимум, который будет перечислен в бюджет.
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«После заключения договора должен начаться процесс фактической передачи активов Glusco в управление. Это займет определенное время. Команда «Укрнафты» приложит максимум усилий для эффективной работы сети АЗК с момента подписания актов приема-передачи”, - заявил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
Напомним
13 мая 2022 года Кабмин принял решение о передаче сети АЗС Glusco, которую связывали с окружением Виктора Медведчука, в управление НАК "Нафтогаз Украины".
В августе 2023 года в результате проверки Агентства по розыску и менеджменту активов было обнаружено, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, которые получал от использования автозаправок и нефтебаз.
13 сентября этого года Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которым арестованные активы Glusco передаются в управление «Укрнафты».