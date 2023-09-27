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Держава буде отримувати 85% прибутку АЗС Glusco: "Укрнафта" та АРМА підписали договір

Держава буде отримувати 85% прибутку АЗС Glusco: "Укрнафта" та АРМА підписали договір

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. ПАТ «Укрнафта» та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗК Glusco, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу “Укрнафти”.

Деталі

Підписаний між «Укрнафта» та АРМА договір щодо управління Glusco містить такі пункти:

- 85% чистого прибутку передається державі, 15% отримує «Укрнафта» за управління.

- Гарантійний щомісячний платіж - 5 млн грн. Це мінімум, який буде перераховано в бюджет.

Цитата

«Після укладання договору має розпочатися процес фактичної передачі активів Glusco в управління. Це займе певний час. Команда «Укрнафти» прикладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів приймання-передачі”, - заявив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Нагадаємо

13 травня 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

У серпні 2023 року результаті перевірки Агентства з розшуку та менеджменту активів було виявлено, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

13 вересня цього року Кабінет Міністрів України прийняв рішення, згідно з якими арештовані активи Glusco передаються в управління ПАТ «Укрнафта».

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