Уряд передав АЗС Glusco в управління "Укрнафти"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кабінет Міністрів призначив "Укрнафту" управителем активів мережі АЗС Glusco. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє УНН.
Цитата
“Прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco.Дякую Кабінет Міністрів України за підтримку. Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука”, - написав у Facebook Чернишов.
Він нагадав, що обидві компанії Укрнафта та Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Група Нафтогаз і продовжують працювати.
Нагадаємо
13 травня 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".
У серпні 2023 року результаті перевірки Агентства з розшуку та менеджменту активів було виявлено, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.
АРМА звернулося до Уряду у порядку статті 21-1 закону щодо термінового визначення управителя для активів з метою унеможливлення перебоїв у їх роботі та недопущення негативних наслідків від збоїв у функціонуванні.