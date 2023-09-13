Правительство передало АЗС Glusco в управление "Укрнафты"

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“Принято решение определить Укрнафту управителем активов компании Glusco.Благодарю Кабинет Министров Украины за поддержку. Также КМУ дал задание урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» (U.GO), которая занималась перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука”, - написал в Facebook Чернышов.

Он напомнил, что обе компании Укрнафта и Нафтогаз Ойл Трейдинг входят в Группу Нафтогаз и продолжают работать.

Напомним

13 мая 2022 года Кабмин принял решение о передаче сети АЗС Glusco, которую связывали с окружением Виктора Медведчука, в управление НАК "Нафтогаз Украины".

В августе 2023 года в результате проверки Агентства по розыску и менеджменту активов было обнаружено, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, которые получал от использования автозаправок и нефтебаз.

АРМА обратилось к Правительству в порядке статьи 21-1 закона о срочном определении управляющего для активов с целью предотвращения перебоев в их работе и недопущения негативных последствий от сбоев в функционировании.