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"Дерибан украинских ресурсов": что мог пообещать путин российским бизнесменам в обмен на поддержку войны

"Дерибан украинских ресурсов": что мог пообещать путин российским бизнесменам в обмен на поддержку войны

Киев • УНН

 • 430673 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. президент россии владимир путин мог пообещать российским бизнесменам в обмен на поддержку режима и войны – дерибан украинских ресурсов. Таково мнение политолога Олега Саакяна. Он подчеркнул – в первую очередь военные действия могли заинтересовать тех бизнесменов, которые имели в Украине конкурентов, передает УНН.

Цитата

“Речь идет о тех, кто имел в Украине конкурента – это металл, химия, агропромышленный сектор. Это ключевые секторы, в которых Украина на международных рынках прямо конкурировала с рф. Понятно, что для них победа россии в Украине могла бы стать серьезным толчком, но очевидно, что решение по полномасштабному вторжению в Украину принималось без согласования с конкретными бизнесами. (...) Думаю, что путин российским бизнесменам пообещал дерибан украинских ресурсов”, - сообщил политолог.

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В то же время он подчеркнул, что для некоторых российских олигархов в Украине есть реальные “лакомые кусочки”, которыми они хотели бы владеть. Одним из таких является аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.

“Если говорить об аммиаке и химической промышленности – прежде всего, аммиак и удобрения, то здесь понятно, что для Дмитрия Мазепина (российского олигарха, владельца предприятия по производству аммиака “ТольяттиАзот” - ред.) аммиакопровод очень лакомый кусок.

Тем более, что конкурентами на этом рынке для них были только беларусь и Украина, поэтому понятно, что это мог быть один из “пряников” в войне.

Так же как с металлургией – Мариуполь им поперек горла стоял, предприятия Ахметова и Пинчука. И так же по аграрке – весь наш комплекс как кость в горле для группы ВТБ, наращивавшей последние десятилетия свое присутствие именно в агросекторе.

Поэтому думаю, что "каждой сестре по серьге" – путин пообещал за лояльность и ущерб, который они сейчас несут”, - подчеркнул Саакян.

Добавим

По мнению российского адвоката Николая Полозова, одной из черт российских бизнесменов, приближенных к путину, является рейдерский захват прибыльных предприятий.

Скорее всего, такое поведение характерно и для нынешних владельцев и менеджмента российского предприятия, связанного с Украиной "ТольяттиАзот", которые с помощью рейдерского захвата “отняли” предприятие у него законных владельцев — Сергея и Владимира Махлаев.

После начала войны российский олигарх Дмитрий Мазепин выкупил почти все акции этого предприятия, несмотря на то, что стоимость заложенных “Сбербанку” акций существенно превышает сумму кредита "Уралхима": холдинг Мазепина примерно оценивается в 8–9 млрд долл., однако с учетом долга его стоимость, скорее всего, отрицательна, что свидетельствует о влиянии “Сбербанка” на олигарха.

Добавим

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака на заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

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