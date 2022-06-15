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“Дерибан українських ресурсів”: що міг пообіцяти путін російським бізнесменам в обмін на підтримку війни

“Дерибан українських ресурсів”: що міг пообіцяти путін російським бізнесменам в обмін на підтримку війни

Київ • УНН

 • 430680 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. президент рф володимир путін міг пообіцяти російським бізнесменам в обмін на підтримку режиму та війни - дерибан українських ресурсів. Такої думки політолог Олег Саакян. Він наголосив - у першу чергу військові дії могли зацікавити тих бізнесменів, які мали в Україні конкурентів, передає УНН.

Цитата

“Мова йде про тих, хто мав в Україні конкурента – це метал, хімія, агропромисловий сектор. Це ті ключові сектори, в яких Україна на міжнародних ринках прямо конкурувала із рф. Зрозуміло, що для них перемога росії в Україні могла би стати серйозним поштовхом, але очевидно, що рішення по повномасштабному вторгненню в Україну приймалося без узгодження з конкретними бізнесами. (...) Думаю, що путін російським бізнесменам пообіцяв дерибан українських ресурсів”, - повідомив політолог.

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Водночас він наголосив, що для деяких російських олігархів в Україні є реальні “ласі шматочки”, якими б ті хотіли володіти. Одним з таких є аміакопровід “Тольятті-Одесса”.

“Якщо говорити про аміак і хімічну промисловість – перш за все, аміак і добрива, то тут зрозуміло, що для Дмитра Мазепіна (російського олігарха, власника підприємства з виробництва аміаку “ТольяттіАзот”, - ред.) аміакопровід дуже ласий шматок.

Тим паче, що конкурентами на цьому ринку для них були тільки білорусь та Україна, тому зрозуміло, що це міг бути один із “пряників” у війні.

Так само як із металургією – Маріуполь їм поперек горла стояв, підприємства Ахметова і Пінчука. І так само по аграрці – весь наш комплекс як кістка у горлі для групи ВТБ, яка нарощувала останні десятиліття свою присутність саме в агросекторі.

Тому думаю, що "кожній сестрі по сережці" – путін пообіцяв за лояльність і збитки, які вони наразі несуть”, - наголосив Саакян.

Додамо

На думку російського адвоката Миколи Полозова, однією з рис російських бізнесменів, наближених до путіна, є рейдерське захоплення прибуткових підприємств.

Скоріш за все, така поведінка притаманна й нинішнім власникам та менеджменту російського підприємства, пов’язаного з Україною "ТольяттіАзот", які з допомогою рейдерського захоплення “відібрали” підприємство у його законних власників — Сергія та Володимира Махлаїв.

Після початку війни російський олігарх Дмитро Мазепін викупив майже всі акції цього підприємства, попри те, що вартість закладених “Сбербанку” акцій істотно перевищує суму кредиту "Уралхіму": холдинг Мазепіна приблизно оцінюється в 8–9 млрд долл., однак з урахуванням боргу його вартість, скоріш за все, є негативною, що свідчить про вплив “Сбербанку” на олігарха.

Додамо

Від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

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