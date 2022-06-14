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“Вкрасти ящик горілки, продати і гроші пропити” - експерт про формулу російського бізнесу

“Вкрасти ящик горілки, продати і гроші пропити” - експерт про формулу російського бізнесу

Київ • УНН

 • 313682 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Рейдерство - це поняття, на якому побудований весь російський соціум та бізнес. Таку думку в коментарі журналістам УНН висловив політолог Володимир Цибулько. 

Деталі

Цибулько вважає, що такий стиль ведення бізнесу притаманний більшості російського бізнесу, тим паче тим бізнесменам, які наближені до президента рф путіна.

“Рейдерство – це такий евфемізм певний, злодійство, яке в крові росіян завжди було. Тобто брехня і злодійство – на цьому побудована вся система російського соціуму.

Це тотальний стиль – чиновники, бізнес, населення. Рейдерство, як поняття, - це вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів. Цим живе вся рф. І бізнесмени всіх ланок також. Рейдерством дійсно живе російський соціум. Недарма є формула російського бізнесу – вкрасти ящик горілки, продати і гроші пропити”, - розповів політолог.

Додамо

На думку адвоката Миколи Полозова, однією з рис російських бізнесменів, наближених до путіна, є рейдерське захоплення прибуткових підприємств.

Одним з таких є підсанкційний російський бізнесмен, власник пов'язаного з Україною підприємства ТольяттіАзот Дмитро Мазепін.

Виявилося, що нинішні власники та менеджмент за допомогою рейдерського захоплення “відібрали” підприємство у його законних власників — Сергія та Володимира Махлаїв.

“Щодо нинішніх власників та менеджменту „Тольяттіазота“ - я вважаю, що цілком можлива така ж схема (рейдерського захоплення, - ред.). Якщо вони не будуть угодоспроможними — просто заберуть все і посадять”, - зазначив Полозов.

Додамо

ТольяттіАзот - російське підприємство, яке виробляє аміак. Єдина можливість його експорту — через аміакопровід, що йде з росії в Україну до Одеського припортового заводу, де той завантажується в танкери та транспортується на заводи інших країн.

За словами Мазепіна, транзит аміаку через Україну постійно супроводжувався великою кількістю ризиків через конфлікти двох країн. Проте відмовитися від нього він не міг, адже інших шляхів транспортування аміаку у російського підприємства досі немає. При цьому, від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

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