"Украсть ящик водки, продать и деньги пропить" - эксперт о формуле российского бизнеса

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Рейдерство – это понятие, на котором построен весь российский социум и бизнес. Такое мнение в комментарии журналистам УНН высказал политолог Владимир Цыбулько. 

Детали

Цыбулько считает, что такой стиль ведения бизнеса присущ большинству российского бизнеса, тем более тем предпринимателям, которые приближены к президенту россии путину.

“Рейдерство – это такой эвфемизм определенный, воровство, которое в крови россиян всегда было. То есть ложь и воровство – на этом построена вся система российского социума.

Это тотальный стиль – чиновники, бизнес, население. Рейдерство, как понятие, – это изъятие имущества на якобы законных основаниях, в основе возникновения которых лежат пробелы в законе или системные недостатки функционирования государственных институтов. Этим живет вся россия. И бизнесмены всех звеньев тоже. Рейдерством действительно живет российский социум. Недаром есть формула российского бизнеса – украсть ящик водки, продать и деньги пропить”, – рассказал политолог.

Добавим

По мнению адвоката Николая Полозова, одной из черт российских бизнесменов, приближенных к путину, является рейдерский захват прибыльных предприятий.

Одним из таких является подсанкционный российский бизнесмен, собственник связанного с Украиной предприятия ТольяттиАзот Дмитрий Мазепин.

Оказалось, что нынешние владельцы и менеджмент с помощью рейдерского захвата “отобрали” предприятие у его законных владельцев — Сергея и Владимира Махлаев.

“Относительно нынешних владельцев и менеджмента „Тольяттиазота“ – я считаю, что вполне возможна такая же схема (рейдерского захвата – ред.). Если они не будут договороспособными, — просто заберут все и посадят”, - отметил Полозов.

Добавим

ТольяттиАзот – российское предприятие, производящее аммиак. Единственная возможность его экспорта — через аммиакопровод, который идет из россии в Украину в Одесский припортовый завод, где тот загружается в танкеры и транспортируется на заводы других стран.

По словам Мазепина, транзит аммиака через Украину постоянно сопровождался большим количеством рисков из-за конфликтов двух стран. Однако отказаться от него он не мог, ведь других путей транспортировки аммиака у российского предприятия до сих пор нет. При этом от поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф Путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

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